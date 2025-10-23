По словам источников The Times, агенты РФ и Китая стремятся максимально привязать мужчин-американцев к себе — в частности через брак и детей (Фото: pixabay.com/firmbee)

Спецслужб ы Китая и России используют привлекательных женщин , чтобы соблазнять сотрудников компаний в Кремниевой долине — причем дело иногда даже кончается браком и появлением на свет детей.

Об этом 23 октября сообщает британское издание The Times со ссылкой на собственные источники в американской отрасли высоких технологий.

По их словам, китайские и российские агенты ведут настоящую «сексуальную войну» против профессионалов из Кремниевой долины.

Директор по разведке компании Pamir Consulting Джеймс Малвенон, который занимается оценкой рисков для американских фирм, инвестирующих в Китай, рассказал изданию, что его регулярно донимают иностранные соблазнительницы, надеющихся получить доступ к технологиям из США.

«Я получаю огромное количество очень изощренных запросов в LinkedIn от одного и того же типа привлекательных молодых китаянок. Похоже, в последнее время это действительно стало происходить чаще», — сказал он.

Как говорит Малвенон, который уже 30 лет занимается проблемами промышленного шпионажа в США, тактика «медовой ловушки» является «реальной уязвимостью» для американцев.

«Мы по закону и по культуре так не поступаем. Поэтому у них (китайцев и россиян — ред.) есть асимметричное преимущество, когда речь заходит о сексуальной войне», — сказал он.

Один бывший сотрудник контрразведки США с которым пообщалось The Times, который сейчас помогает менеджементу из Кремниевой долины с проблемами иностранных инвестиций, рассказал, что недавно расследовал дело одной «красивой россиянки», которая работала в аэрокосмической компании и вышла замуж за американского коллегу.

Он обнаружил, что в двадцатилетнем возрасте она училась в модельной академии, но позже посещала «российскую школу мягкой силы», после чего исчезла на десять лет и вновь появилась уже в США как «эксперт по криптовалютам».

«Но она не остается в криптовалюте. Она пытается достичь вершин военно-космического инновационного сообщества. Муж совершенно ничего не подозревает», — сказал источник.

По его словам, такие женщины стремятся максимально привязать супруга-американца к себе — в том числе путем брака и детем.

«Появляться, жениться на цели, заводить с ней детей — и вести пожизненную операцию по сбору информации. Об этом очень неприятно думать, но это очень распространено», — продолжил он.

При этом, пишет The Times, «сексуальная война» — только один из множества способов, которыми спецслужбы РФ и Китай манипулируют американскими IT-специалистами.

Причем и Москва, и Пекин используют для такого обычных с виду людей— инвесторов, криптоаналитиков, бизнесменов и ученых — для «работы» с американцами, а не штатных обученных агентов-нелегалов, что и затрудняет их обнаружение.

«Мы больше не преследуем агента КГБ в прокуренном пансионате в Германии. Наши противники — особенно китайцы — используют подход, охватывающий все слои общества, чтобы эксплуатировать все аспекты нашей технологии и западных талантов», — сказал изданию один из высокопоставленных сотрудников контрразведки США.

По словам пяти экспертов по контрразведке, с которыми пообщалась The Times, власти Китая также проводят конкурсы для стартапов на территории США с целью похищения конфиденциальных бизнес-планов. Более того, потом китайские спецслужбы пытаются осуществлять диверсии в американских технологических компаниях.

В феврале Комитет по национальной безопасности Палаты представителей предупредил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) за последние четыре года провела более 60 шпионских операций в США.

Однако, как признался изданию бывший сотрудник контрразведки США, он опасается, что это «только верхушка айсберга».

По оценкам Комиссии по краже американской интеллектуальной собственности, похищение коммерческих тайн обходится американским налогоплательщикам в $600 млрд в год — причем в основном по вине Китая, подытожили в The Times.