Трамп выступит перед Кнессетом и примет участие в мирной церемонии по Газе в Египте

Бигборд с фотографией Дональда Трампа на многоэтажке в Тель-Авиве, 12 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

13 октября президент США Дональд Трамп должен обратиться к законодательному органу Израиля, Кнессету, и посетить церемонию мира на Ближнем Востоке в Египте после потенциального соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении войны в Газе.

Об этом сообщило издание The Hill.

Оно отметило, что выступление Трампа перед Кнессетом запланировано на 11:00 утра по местному времени, чуть менее чем через два часа после того, как он, как ожидается, прибудет в Тель-Авив.

Оттуда президент США отправится в Египет и примет участие в мирной церемонии в 14:30 по местному времени в прибрежном курортном районе Шарм-эль-Шейх.

По данным Израиля, ХАМАС должен освободить заложников рано утром 13 октября. Планируется, что после этого Израиль начнет освобождать палестинских заключенных.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходили при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончится процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он сказал после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления к «желтой линии», начался 72-часовой период для освобождения заложников.

Режим прекращения огня предусматривает 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен передать всех 48 заложников, а также должны быть освобождены примерно 1700 палестинских заключенных. Во время этого процесса гуманитарные конвои с поставками помощи ежедневно будут прибывать в Газу, а передача заложников будет происходить без публичных церемоний.



