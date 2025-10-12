Люди на площади в Тель-Авиве после того, как перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу, 11 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

ХАМАС сообщил Израилю, что имеет 20 живых израильских заложников и готов освободить их уже сегодня, 12 октября, сообщает The Wall Street Journal .

Издание, ссылаясь на «людей, знакомых с этим вопросом» написало, что это сообщение ХАМАС прислал через арабских посредников, и оно стало первым случаем, когда ХАМАС подтвердил наличие у него 20 живых израильских пленных.

Израиль считает, что ХАМАС освободит живых заложников до полуночи 12 октября — до прибытия президента США Дональда Трампа утром 13 октября.

Это противоречит комментариям ХАМАС, сделанным ранее 12 октября, о том, что они, как сообщается, освободят всех оставшихся заложников, живых и умерших, до рассвета понедельника, 13 октября, заявил израильский чиновник газете The Jerusalem Post.

Сообщалось, что ХАМАС начал собирать живых заложников, готовясь к их передаче представителям Международного комитета Красного Креста (МККК), которая, как ожидается, начнется около 6:00 утра. Однако ХАМАС еще не объявил место передачи, и израильские власти пока не имеют никаких представлений о том, где состоится передача или будет ли больше одного места передачи, отмечает издание.

«Из предыдущих освобождений мы знаем, что за несколько дней до передачи ХАМАС собирал заложников в одном месте, готовясь к их освобождению. Мы предполагаем, что именно это они и делали в течение последних 24 часов», — заявил Maariv представитель израильской службы безопасности.

The Jerusalem Post добавил, что Израиль действует, исходя из двух основных предположений. Первое — что заложники, как живые, так и умершие, будут освобождены одновременно. Второе — что их освобождение состоится до 9 утра, когда ожидается прибытие Трампа.

Ожидалось, что все заложники будут освобождены не позднее полудня понедельника, через 72 часа после вступления в силу прекращения огня после голосования правительства Израиля за ратификацию соглашения. Кроме того, арабские сообщения указывали на то, что ХАМАС начал собирать останки умерших заложников для возвращения в Израиль; однако существует опасение, что ХАМАС мог потерять некоторые тела погибших.

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он сказал после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления к желтой линии, начался 72-часовой период для освобождения заложников.

Режим прекращения огня предусматривает 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен передать всех 48 заложников, а также должны быть освобождены примерно 1700 палестинских заключенных. Во время этого процесса гуманитарные конвои с поставками помощи ежедневно будут прибывать в Газу, а передачи заложников будут происходить без публичных церемоний.