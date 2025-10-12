ХАМАС не будет участвовать в официальном подписании соглашения о прекращении огня в Газе

Политический лидер ХАМАС Хуссам Бадран заявил, что делегация движения не будет присутствовать на официальном подписании соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает Le Monde.

«Что касается официального подписания [соглашения о прекращении огня в Газе], мы [делегация ХАМАС] не будем присутствовать», — заявил Бадран, пояснив, что ХАМАС ведет переговоры через катарских и египетских посредников.

Он также раскритиковал положение мирного плана, которое предусматривает высылку членов ХАМАС из сектора Газа.

«Лидеры ХАМАС, которые находятся в секторе Газа, находятся на своей земле, где они жили, среди своих семей и своего народа. Поэтому естественно, что они остаются там», — заявил политический лидер движения.

Бадран также отметил, что вторая фаза переговоров будет значительно сложнее, чем первая, и может длиться дольше из-за наличия многочисленных препятствий и сложностей.

В то же время он выразил надежду, что конфликт не возобновится, однако подчеркнул: в случае возобновления боевых действий, «палестинский народ и силы сопротивления используют все свои возможности, чтобы отразить агрессию».

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он сказал после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления к желтой линии, начался 72-часовой период для освобождения заложников.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что власти страны сразу начнут поиск всех похищенных и погибших во время конфликта, и отметил, что достижение соглашения потребовало значительного давления извне и внутри страны.

Режим прекращения огня предусматривает 72-часовой срок, в течение которого ХАМАС должен передать всех 48 заложников, а также должны быть освобождены примерно 1,700 палестинских заключенных. Во время этого процесса гуманитарные конвои с поставками помощи ежедневно будут прибывать в Газу, а передачи заложников будут происходить без публичных церемоний.