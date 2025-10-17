Один из представителей Белого дома заявил телеканалу CNN, что в недавних заявлениях Трампа много говорилось о рычагах влияния на Путина (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque))

Президент США Дональд Трамп на самом деле не отметал варианта поставки Украине ракет Tomahawk — во время телефонной беседы 16 октября с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом 17 октября сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием их беседы.

По словам двух из них, не стоит ожидать, что Трамп возьмет на себя обязательства по поставке Tomahawk во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

«Хотя источники предупредили, что ситуация всегда рискует измениться, когда президент Трамп остается наедине с украинской делегацией», — пишет CNN.

Как рассказали телеканалу американские чиновники, в последние недели Трамп как публично, так и в частном порядке проявлял большую готовность разрешить поставлять Украине ракеты большой дальности.



«Белый дом разработал планы по поставке оружия Украине на случай, если Трамп отдаст такой приказ, который, как они подчеркивают, он может сделать в любой момент, если сочтет это целесообразным. Трамп пока сдерживается, надеясь выяснить непосредственно у Зеленского, как именно он планирует использовать это оружие, добавили чиновники», — пишет CNN.

Один из представителей Белого дома заявил телеканалу, что речь в недавних заявлениях Трампа идет о рычагах влияния.

«Почему он должен отказываться от этого рычага? Он не устранит угрозу, пока она не перестанет быть необходимой», — сказал источник.

Другой американский чиновник поддержал эту точку зрения и заявив CNN, что президент США стремится положить конец войне и в первую очередь делает ставку на дипломатический подход, а угроза отправки Tomahawk в Украину — это один из инструментов, которые он имеет в своем распоряжении в рамках этих усилий.

Ранее, 17 октября президент Трамп заявлял, что во время телефонного разговора с диктатором Путиным упоминал о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk.

«Вы не возражаете, если я дам пару тысяч ракет Tomahawk вашим оппонентам?» Я действительно сказал ему именно это. Ему очень не понравилась эта идея", — рассказал глава Белого дома.

Инфографика: NV

16 октября президент Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

После разговора с диктатором Трамп заявил, что «США тоже нужны ракеты Tomahawk». Он сказал, что не может «истощать арсенал страны».

17 октября президент Украины посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.