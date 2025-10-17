Зеленский провел звонок с европейскими лидерами после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с рядом европейских лидеров после встречи с Дональдом Трампом .

Об этом Суспільному сообщил источник в украинской делегации.



По словам собеседника, речь идет о групповом звонке, однако список участников пока неизвестен. Детали разговора пока не разглашаются.

Реклама

Обновлено в 00:20. Президент Украины во время брифинга для медиа подтвердил, что провел разговор с европейскими лидерами — участниками коалиции желающих. В разговоре, в частности, принимали участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Норвегии Йонас Гар Стере, премьер Польши Дональд Туск. Украинский лидер отметил, что они обсудили итоги разговора с США, гарантии безопасности, противовоздушную оборону и программу PURL.

Во время заявлений для прессы в рамках встречи с президентом Трампом президент Украины Владимир Зеленский повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку.

Кроме того, глава украинского государства поздравил президента Трампа с прекращением огня на Ближнем Востоке и заявил, что с его помощью Украина сможет положить конец войне, хотя Путин не готов к миру.

«Президент Трамп действительно показал всему миру, что способен добиться прекращения огня на Ближнем Востоке, и поэтому я надеюсь, что он сделает это, и мы добьемся большого успеха для Украины… Я надеюсь, что президент Трамп сможет это сделать», — сказал он.

Со своей стороны, президент Трамп заявил, что «президент Зеленский — очень сильный лидер, который многое пережил, переговоры с ним — большая честь».

По мнению главы Белого дома, Путин «хочет заключить сделку», сейчас все готово для заключения сделки, и закончить войну можно «быстро». Он также сказал, что сочтет «большой честью» возможность прекратить войну.

Также президент Трамп заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хотел бы отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.