В Белом доме заявили, что Трамп не призывал Зеленского ударить по Москве, а «просто спросил»

В Белом доме обвинили газету Financial Times в том, что там перекрутили слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины ударить по Москве и Санкт-Петербургу . Об этом сообщает Newsweek во вторник, 15 июля.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт заявила изданию, что FT «печально известна тем, что ради привлечения внимания вырывает слова из контекста».

«Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне», — заверила Левитт.

Реклама

FT ранее сообщила, что Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июля дал понять, что хочет «заставить россиян почувствовать боль» и усадить Кремль за стол переговоров. Два человека, знакомых с содержанием разговора, сообщили, что президент США спросил своего украинского коллегу, сможет ли тот поразить военные цели глубоко внутри России, если США дадут нужное оружие.

«Владимир, можете ли вы поразить Москву?.. Можете ли вы поразить и Санкт-Петербург?» — спросил Трамп во время разговора, по словам источников.

Зеленский ответил: «Абсолютно. Мы можем, если вы дадите нам оружие».

Читайте также: В ISW проанализировали последние заявления Трампа о военной помощи Украине и возможных санкциях против России

FT делала вывод, что Трамп в частном порядке призвал Украину активизировать удары по территории в глубине России.

Газета The Washington Post со ссылкой на источник также сообщала, что Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина не наносит удары по Москве.

По информации WP, Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург.

Дональд Трамп 14 июля объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Благодаря сделке Украина получит вооружение на миллиарды долларов, заявил президент США.

Позже 14 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского.

Ранее в июле телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой президент Трамп рассказывает, что угрожал Путину «разбомбить Москву к чертовой матери», если тот вторгнется в Украину.