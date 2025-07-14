«Договорились чаще созваниваться». Зеленский провел переговоры с Трампом

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале президента Украины.

«Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир», — написал Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, президент США рассказал ему о своей сегодняшней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Важно, что у нас такие хорошие отношения и страны Альянса стараются увеличивать расходы на оборону. Обсудили с Президентом необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить наши позиции. Готовы работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира», — написал глава украинского государства.

Также, как заявил президент Зеленский, он договорился с президентом Трампом «чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем».

«Спасибо, господин президент! Спасибо, Америка!», — написал он.

Кроме того, как уточнил президент Зеленский, он провел телефонную беседу и с генсеком НАТО Марком Рютте, в которой обсудил в том числе визит того в Вашингтон.

«Мы ценим готовность предоставить дополнительные Patriot и для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия. Также будет поставка другого оружия для защиты жизни наших людей и отражения российских штурмов. Важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранения жизни людей. Спасибо, Марк!», — подытожил глава украинского государства.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Инфографика: NV

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов.

Кроме того, президент США заявил, что несколько стран, у которых наличествуют Patriot, отдадут их Украине, а США взамен произведут для них новые системы ПВО.

«Они начнут прибывать очень скоро… У одной страны есть 17 Patriot, готовящихся к отправке. Они им не понадобятся. Мы заключим сделку по 17, или большой части этих 17… Они отправятся в зону боевых действий, это может произойти очень скоро», — заявил глава Белого дома.

Генсекретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в том числе средства ПВО и ракеты. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Ранее президент США заявлял, что Украина получит ЗРК Patriot, а расходы оплатит Евросоюз.