Трамп сказал Зеленскому, что Украине нужно оказывать больше давления на Путина (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Президент США Дональд Трамп во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским спрашивал, почему Украина не наносит удары по Москве , сообщает The Washington Post со ссылкой на собственный источник, причастный к принятию решений по помощи США.

По данным издания, решимость Трампа давить на российского диктатора Владимира Путина была высказана в предыдущем разговоре с Зеленским.

Трамп спросил Зеленского, почему тот не ударил по Москве, рассказали источники.

«Мы можем, если вы дадите нам оружие», — ответил Зеленский, по данным журналистов.

Трамп сказал, что Украине нужно оказывать большее давление на Путина, не только на Москву, но и Санкт-Петербург, добавляет издание.

Также, по словам источника, знакомого с обсуждениями в администрации, Трамп решил эскалировать ситуацию по трем причинам. Во-первых, он посчитал, что Путин не уважает его, изображая готовность к миру, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня. Во-вторых, он увидел эффективность военной силы США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана. И в-третьих, он думает, что Путин будет вести переговоры только при условии угрозы применения большей силы.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что она была " лучшим за все время".

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Накануне, 14 июля, Владимир Зеленский провел еще один телефонный разговор с Трампом.

Также 14 июля Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.