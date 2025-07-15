Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, которые могут поразить Москву или Санкт-Петербург, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственный источник, причастный к принятию решений по помощи США.

По данным издания, новая военная помощь США для Украины может включать разрешение для ВСУ на некоторые мощные новые наступательные виды оружия.

Источник, причастный к принятию решения, сообщил, что помощь США, вероятно, будет включать разрешение на использование ракет ATACMS большой дальности и передачу дополнительных ракет этого типа.

«Трамп также рассматривал возможность отправки крылатых ракет Tomahawk — того же оружия, которое было использовано против иранских целей в прошлом месяце. Если их запустить из Украины, они могут поразить Москву и Санкт-Петербург, и этот вопрос обсуждался еще в пятницу», — говорится в материале.

Однако, по данным журналистов, Tomahawk пока не включены в список поставок. Их могут передать Украине позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния, говорится в материале.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружения на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет о «огромном количестве военной техники», в частности средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Инфографика: NV

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.