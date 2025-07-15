В ISW проанализировали последние заявления Трампа о военной помощи Украине и возможных санкциях против России

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, 14 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп считает, что посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров можно путем сочетания экономических инструментов с западной военной поддержкой Украины, которая позволит ей усилить давление на Россию на поле боя.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Там напомнили, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля Трамп объявил о масштабных и быстрых поставках военной помощи Украине по линии НАТО, а также о возможном введении вторичных санкций против РФ.

Лидер Белого дома также заявил, что российская экономика работает «очень плохо» и что Россия использует свои активы для войны, а не для торговли.

В ISW отметили, что потери РФ на поле боя являются ключевым фактором ее экономических проблем, поскольку страна-агрессор страдает от последствий увеличенных расходов на войну, роста инфляции, значительного дефицита рабочей силы и сокращения суверенного фонда благосостояния.

Аналитики отметили, что усиление давления на российскую армию поставит под угрозу попытки Путина балансировать между «маслом и оружием» и может заставить диктатора «встретиться с трудным выбором раньше, чем ему хотелось бы».

Если Путин будет вынужден принять «непопулярные решения» или столкнуться с ситуацией, при которой РФ не сможет продолжать войну в том же темпе, это может побудить его сесть за стол переговоров и пойти на уступки, приемлемые для Украины и США.

Президент США сказал, что ракетно-дроновые удары РФ по Украине демонстрируют, что Кремль не заинтересован в мире. ISW неоднократно писал, что Москва применяет различные методы затягивания переговоров и продолжения войны, чтобы обеспечить себе дополнительные территориальные достижения в Украине.

Трамп подчеркнул, что европейская безопасность отвечает интересам США, подчеркнув, что Европа стремится помочь Украине защитить себя. В отчете уточнили, что в случае победы России в войне ее опытные войска подойдут к границам НАТО, из-за чего США придется перебросить большое количество своих солдат в Европу.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100%-ми пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине