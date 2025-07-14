США через НАТО будут поставлять Украине «лучшее в мире» оружие. Главное из брифинга Трампа и Рютте
США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину (Фото: REUTERS/Nathan Howard)
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, объявил, что Вашингтон договорился с НАТО о продаже оружия, которое затем будет отправлено в Украину. Он также анонсировал поставки Украине батарей и ракет для ЗРК Patriot и раскритиковал Путина, признав, что разговоры с ним ничего не значат. Такое заявление он сделал во время брифинга с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.
NV приводит главные заявления лидеров на пресс-конференции.
- Трамп объявил, что США будут продавать союзникам по НАТО «лучшее в мире» оружие всех видов, которое дальше будет отправлено на поле боя в Украине. НАТО оплатит 100% стоимости оружия. О каком именно вооружении и на какую сумму идет речь, он не уточнил, сказав лишь, что это миллиарды долларов. Трамп также упомянул, что Украина получит ракеты и батареи Patriot. Он выразил надежду, что новое соглашение «повлияет на Путина».
- Некоторые страны отправят Украине свои комплексы Patriot и получат им замену от США, объявил Трамп. По его словам, у одной страны есть 17 Patriot, и Украине могут передать большую часть этих систем или все 17.
- Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией, и пригрозил пошлинами в 100% и вторичными санкциями против стран, покупающих российскую нефть, если страна-агрессор в течение 50 дней не пойдет на мирное соглашение с Украиной. Он не ответил, как далеко готов зайти в ответ на эскалацию со стороны Путина: «Давайте не начинать об этом».
- Трамп раскритиковал разговоры с Путиным и заявил, что война РФ против Украины должна прекратиться. По словам президента США, он четыре раза думал, что достиг соглашения с Путиным, но дальнейшие бомбардировки РФ украинских городов заставляли его передумать. Трамп также говорил об «огромном потенциале» России и о том, что ей нужно использовать свои ресурсы «для торговли, а не для войны».
«Не хочу сказать, что он убийца, но он крепкий парень… Он обманул Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Меня он не обманул», — заявил президен США.
- Трамп вспомнил, как рассказал супруге Мелании о своем «замечательном» разговоре с российским диктатором, а она в ответ сказала, что Россия нанесла удар по еще одному украинскому городу.
«Я думал, мы должны были заключить сделку давным-давно, но это все продолжается и продолжается», — сказал Трамп.
- Трамп также заявил, что украинцы «сражаются невероятно храбро», упомянув при этом, что, по его мнению, у Украины «не было бы шансов» без американского оружия.
- Рютте заявил, что Украина получит «огромное количество» военного оборудования в рамках соглашения с США, в том числе системы ПВО и ракеты. По его словам, Трамп позвонил ему 10 июля и сказал, что хочет дать Украине «то, что ей нужно», но при этом попросил страны Европы оплатить поставки. Рютте назвал это «совершенно логичным». В инициативе готовы принять участие, в частности, Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада.
- Во время брифинга с Трампом Рютте напоминал ему о действиях России в Украине, в частности, о том, что россияне бомбят украинские города не из-за «военных целей», а просто, чтобы создать панику среди гражданских. Он также вспомнил, что Украина отправила на переговоры в Стамбул делегацию высокого уровня, а Россия прислала «историка» (Владимира Мединского), который «начал объяснять историю России с 1250 года». В ответ на замечания Трампа о том, что после передачи оружия Украина может «почувствовать себя воодушевленной» Рютте подчеркнул, что Украина хочет мира и останется этому привержена.