США через НАТО будут поставлять Украине «лучшее в мире» оружие. Главное из брифинга Трампа и Рютте

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, объявил, что Вашингтон договорился с НАТО о продаже оружия, которое затем будет отправлено в Украину. Он также анонсировал поставки Украине батарей и ракет для ЗРК Patriot и раскритиковал Путина, признав, что разговоры с ним ничего не значат. Такое заявление он сделал во время брифинга с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.