Слитые документы Пентагона впервые появились еще в январе на Discord-серверах фанатов видеоигр — Bellingcat 9 апреля, 17:12 В Пентагоне произошла утечка секретных документов о войне в Украине (Фото:defense.gov)

Группа Bellingcat нашла первоисточники слитых материалов Пентагона. По их данным, эти документы начали появляться еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

В общей сложности расследователи Bellingcat обнаружили десятки подобных документов. Все они были не отсканированы, а сфотографированы.

5 апреля документы начали распространяться в пророссийских Telegram-каналах. Первую версию расследователи обнаружили в Telegram-канале Donbass Devushka. Однако за несколько часов до этого документ был опубликован на одном из форумов 4chan.

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Месяцем ранее, 4 марта, документы появились на Discord-сервере под названием Minecraft Earth Map — там опубликовали 10 таких документов. Пользователи спорили о картах Minecraft и войне в Украине, и один из них сказал: «Вот есть некоторые слитные документы», и прикрепил 10 файлов. Все семь документов, которые через месяц начали распространяться в Telegram и Twitter, были в этом сообщении.

Пользователь, опубликовавший документы, рассказал, что нашел их на другом Discord-сервере под названием WowMao, которым управляют фанаты одноименного YouTube-канала. Это филиппинский геймер, сейчас проживающий в Великобритании. 1 и 2 марта на WowMao опубликовали более 30 подобных документов. В другие даты на сервере публиковали десятки других документов по Украине. Сейчас этот канал уже удален.

Расследователи Bellingcat пообщались с участниками этого сервера и выяснили, что он также мог быть не первоисточником. Пользователи рассказали, что документы публиковали еще в начале января на другом Discord-сервере, который очень часто менял название, но дольше всего назывался Thug Shaker Central.

Расследователи узнали, что, по крайней мере, один из таких документов там публиковали еще 13 января.

6 апреля New York Times написала, что в разных соцсетях распространяется ряд секретных военных документов США месячной давности, якобы содержащих оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке украинских военных.

На следующий день в соцсетях была обнаружена новая партия секретных документов США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.