МИД Украины призвал мир оказать военную помощь и ввести новые санкции против РФ

"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей... возлагается на кремлевский режим"

МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров Бердянск, Никополь и буксира Яны Капу, а также ранением и захватом в плен членов их экипажей, говорится в заявлении ведомства.

"Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, как это определено, в частности, в статье 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 об определении агрессии. Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море", - заявили в министерстве.

Украина требует "безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки".

"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим", - добавили в МИД.

Также украинские дипломаты призвали мир оказать военную помощь и ввести новые санкции против РФ.

"Обращаемся к наших союзников и партнеров принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиление существующих санкций, а также предоставления Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заведания СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.