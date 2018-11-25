Береза: два раненных на Азове моряка в тяжелом состоянии

Народный депутат Борислав Береза сообщил, что в результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе среди шести раненых украинских моряков, двое находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Россия захватила и обстреляла мбак Бердянск и рбк Яны Капу, они буксируются. Катер Никополь заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.