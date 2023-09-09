В ГУР считают, что подтверждения смерти Пригожина нужно подождать 9 сентября, 07:00 Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли (Фото:REUTERS/Stringer)

В главном управлении разведки Украины считают, что подтверждения смерти основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина надо дождаться.

Об этом сказал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона



«Давайте подождем. Это не так просто… тот же самый Пригожин — тоже был такой кейс, когда… якобы была авиакатастрофа, но он (остался — ред.) жив. Это Россия, ее сложно понять», — сказал он.

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Крушение самолета Пригожина в России — что известно

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человек сложной судьбы».

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27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области. 29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.