Российские спецслужбы пытаются поделить между собой пропагандистские активы покойного Пригожина — NYT 8 сентября, 18:02 Евгений Пригожин (Фото:RuFailedState/Twitter)

Две российские спецслужбы активно вступили в процесс перераспределения пропагандистских медиа погибшего владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, пишет The New York Times со ссылкой на анонимных действующих и бывших чиновников.

Медиа сообщает, что сейчас именно два российских специальных ведомства присоединились к процессу перераспределения медиа-активов Пригожина. Это — Служба внешней разведки (СВР) и военная разведка (Главное управление Генштаба Минобороны РФ, ранее известное как ГРУ).

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Издание отмечает, что за эти активы Пригожина ранее боролись «другие высокопоставленные чиновники» в российской структуре власти, однако не уточнило, какие именно.

Собеседники издания из двух разных ведомств рассказали, что СВР может взять на себя зарубежные интернет-ресурсы ЧВК Вагнер, а Минобороны — операции с участием наемников.

Подтверждением этой информации является тот факт, что на прошлой неделе в Африку вместе с заместителем министра обороны Юнус-Бек Евкуров прибыл генерал ГРУ Андрей Аверьянов.

Медиа пишет, что сейчас борьба за распределение активов покойного Пригожина осложнилась тем, что часть наемников ЧВК Вагнера «не принимают свое подчинение к Минобороны» и выступают за передачу власти сыну Пригожина — Павлу Пригожину.

Американские чиновники, с которыми общались журналисты The New York Times, предположили, что сын Пригожина будет пытаться взять под собственный контроль созданную отцом ЧВК.

Гибель Евгения Пригожина — что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

24 августа российский диктатор Путин, комментируя возможное убийство Пригожина, заговорил о нем в прошедшем времени и объявил, что тот «был человеком сложной судьбы».

27 августа следственный комитет России официально заявил, что Пригожин и его «правая рука» Уткин погибли в результате падения самолета в Тверской области.

29 августа пресс-служба Пригожина объявила, что его похороны прошли в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.