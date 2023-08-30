Кто заказал Пригожина и что будет с Россией 30 августа, 08:56 NV Премиум У руля остается путинский генерал Сергей Шойгу, заклятый враг Пригожина (Фото:REUTERS)

Сейчас самое время нанести более мощный удар по путинскому режиму

Известие о смерти Евгения Пригожина в авиакатастрофе вызывает больше вопросов, нежели дает ответов. Действительно ли он погиб? Был ли это несчастный случай или казнь? Был ли самолет сбит или его заранее «загрузили» бомбой? Кто заказал его смерть? Что будет с наемниками из группы Вагнера и как это повлияет на ход войны и на дальнейшую судьбу России? Был ли он мучеником, героем или врагом государства? И стал ли Путин слабее или сильнее после того, как его критик Пригожин замолчал?

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Ни на один из этих вопросов не удастся получить окончательный ответ, и уж точно не в результате «расследования», которое, как объявил президент Путин, будет проведено по факту катастрофы, включая «подтверждение» того, что ДНК Пригожина принадлежит одному из тел, найденных в обломках самолета. Но эта история подчеркивает, что путинская Россия — мафиозное государство, которое не сможет выстоять, и которому нельзя позволить продолжать существование. «Путин не смог удержать группировки от междоусобицы», — заключил политический деятель и гроссмейстер Гарри Каспаров. «Это не может отвлекать от цели — победы Украины. Пора ускоряться, а не медлить».

Не случайно через день после того, как Россия решилась на очередное средневековое безумие, Белый дом согласился обучить украинских летчиков пилотированию самолетов F-16, которые европейские союзники направят в Украину. Более мощные военно-воздушные силы могут переломить ход борьбы с российским злом, и это решение представляет собой резкий сдвиг по сравнению с первоначальной позицией Байдена, который не собирался предоставлять F-16 и даже не проводил обучение пилотов. В мае он наконец-то разрешил союзникам поставлять свои F-16 в Украину, и теперь Америка будет проводить обучение, чтобы поддержать контрнаступление Украины. С 2022 года Байден придерживается подхода «нарезки салями» из опасений, как это может повлиять на Россию, и от этого, безусловно, нужно отказаться. «Надеюсь, убийство Пригожина раз и навсегда положит конец дискуссии: Что будет, если Путин падет, а на его место придет кто-то еще хуже? Кто может быть хуже Путина?