«Удар по Путину». Почему Турция в последний момент разблокировала расширение НАТО, что это означает и как уговорили Эрдогана 29 июня, 11:53 Сюжет Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (третий слева) с лидерами Турции, Швеции и Финляндии, а также главами МИД этих стран после подписания меморандума 28 июня (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

28 июня Турция, Швеция и Финляндия неожиданно объявили о подписании меморандума, который устраняет разногласия между странами и открывает дорогу расширению НАТО вопреки предыдущей позиции Анкары.

НВ рассказывает, почему Турция внезапно согласилась на компромисс и чем важно это решение, принятое в разгар знаковых дней саммита НАТО в Мадриде (28−30 июня).

Внезапный компромисс Эрдогана: что произошло

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28 июня, в преддверии основных дней саммита НАТО в Мадриде, в испанской столице состоялась многочасовая встреча президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Посредником переговоров выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



По итогам этой встречи удалось добиться согласия Анкары на вступление скандинавских стран в Альянс. Главы МИД Турции, Финляндии и Швеции подписали меморандум, согласно которому турецкая сторона подтвердила готовность поддержать заявки этих стран, хотя ранее блокировала их стремление стать членами НАТО.



«Конкретные шаги нашего вступления в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение двух следующих дней [на саммите Альянса в Мадриде], но это решение с настоящего момента является неизбежным», — заявил президент Финляндии Саули Ниинисте о разблокированном курсе в НАТО двух северных стран.



Из-за вторжения России в Украину Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета и 18 мая 2022 года подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. В этот же день послы всех 30 государств НАТО должны были начать переговоры о вступлении двух скандинавских стран, однако протест Анкары остановил этот процесс.

Для принятия новых членов НАТО необходимо согласие лидеров всех 30 стран Альянса и последующая ратификация такого шага парламентами всех государств НАТО. Поэтому упорство Турции затормозило весь процесс знакового расширения Альянса — и лишь сейчас возражения Анкары удалось побороть.

Чего добивалась Турция, как удалось ее уговорить и что пообещали Анкаре

Главной формальной претензией Реджепа Эрдогана к Швеции и Финляндии была их лояльность к представителям Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, и к «гюленистам» — Анкара много лет ведет облаву на тех кого считает последователями проповедника Фетхуллаха Гюлена и винит их в организации попытки госпереворота в 2016 году. В Швеции нашли приют около 100 000 курдских беженцев.

В «курдском» вопросе Анкара выдвигала Швеции и Финляндии пять требований, по данным турецкой газеты Türkiye:

экстрадиция из этих стран ранее предоставленного Турцией списка членов РПК и движения Гюлена (организации Хизмет, она же FËTO) — около 30 человек;

признание террористическими Сирийских сил национальной самообороны, которые в Турции считают аффилированными с РПК;

прекращение поддержки в двух скандинавских странах представителей «организации фетхуллахистов» (FËTO);

закрытие в Швеции и Финляндии всех организаций, связанных со структурами, которые в Турции ассоциируют с террористами,

предоставление соответствующих гарантий.

Источники Bloomberg и другие аналитики также указывали, что эти требования Турция могла использовать в переговорном процессе как способ добиться нескольких других важных для нее решений:

снять запрет на на экспорт оружия в Турцию из Швеции и Финляндии, введенный в октябре 2019 года после начала военной операция Турции в северной Сирии ( Источник мира );

); добиться возвращения Турции в американскую программу производства новейшийх истребителей-бомбардировщиков F-35 (после скандальной закупки Турцией российских ракетных комплексов С-400 в 2017 году США исключили Анкару из этой программы и она потеряла право на закупку таких истребителей).

Судя по всему, Анкаре удалось добиться от Швеции и Финляндии компромиссных шагов по многим из этих пунктов. Общие черты договоренностей обозначены в официальных заявлениях Анкары, двух скандинавских стран и генсека НАТО по итогам меморандума 28 июня.

Канцелярия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявила, что «Турция получила то, что хотела» от Стокгольма и Хельсинки. Якобы обе страны пообещали «полное сотрудничество» в борьбе против Рабочей партии Курдистана и ее союзников, а также согласились снять эмбарго на поставки оружия в Турцию, введенное в 2019 году в ответ на ее кампанию в Сирии. Турецкая сторона также утверждает, что движение сторонников Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает вдохновителем попытки госпереворота в 2016 году, теперь будет считаться в Швеции и Финляндии террористической организацией.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что условия компромисса включают в себя:

обязательство Швеции и Финляндии « полностью поддерживать Турцию в борьбе с угрозами ее национальной безопасности»

полностью поддерживать Турцию в борьбе с угрозами ее национальной безопасности» готовность Швеции активизировать усилия по запросам об экстрадиции « предполагаемых боевиков» в Турцию, рассмотрев эти запросы « оперативно и тщательно»

предполагаемых боевиков» в Турцию, рассмотрев эти запросы оперативно и тщательно» внесение поправок в законодательство Швеции и Финляндии о борьбе с терроризмом, которые должны ужесточить их подход к «курдскому» вопросу

готовность Финляндии и Швеции снять ограничения на продажу оружия Турции.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в комментарии AFP назвала сделку «очень хорошим соглашением» и отвергла предположения о том, что ее стране пришлось слишком много уступить Эрдогану, чтобы убедить его отказаться от права вето. В то же время Андерссон подтвердила, что показала турецкому президенту в наработки изменений в шведском законодательстве о борьбе с терроризмом, которые должны вступить в силу уже в следующем месяце.

Уточняя формулировки компромиссного меморандума трех стран, The Guardian указывает, что Финляндия и Швеция пообещали «не оказывать поддержку» курдскому Демократическому союзу (PYD) и Отрядам народной самообороны (YPG) курдов. А по информации газеты Daily Sabah, в меморандуме также сказано, что Финляндия и Швеция «обязуются предотвращать деятельность РПК [Рабочей партии Курдистана] и других террористических организаций и их ответвлений, а также деятельность отдельных лиц, входящих в группы или сети, связанные с этими террористическими организациями».

По данным CNN, весомую роль в итоговом решении Турции согласиться на расширение НАТО сыграл Белый дом. Американский телеканал детально описывает все усилия администрации Байдена в поддержке заявки Финляндии и Швеции за последние месяцы и уточняет, что американский президент сделал первый телефонный звонок финскому президенту с идеей примкнуть к НАТО еще 13 декабря, до вторжения РФ в Украину. Байден сообщил Сауле Ниинисте, что риски нападения России велики и архитектура безопасности в Европе вскоре изменится.

Уже в марте, когда президент Финляндии был с визитом в Белом доме, оба политика позвонили премьеру Швеции Магдалене Андерссон с идеей совместной заявки двух стран.

Когда же Турция заблокировала их курс в НАТО, администрация Байдена заняла максимально отстраненную позицию в переговорах Швеции и Финляндии с Анкарой — и чтобы избежать обвинений во вмешательстве, и чтобы не дать Эрдогану повышать ставки уже в переговорах со США, пояснили высокопоставленные источники CNN в Европе и США. Вместо этого Байден предпочел тактику точечного влияния в самые необходимые моменты, пояснил один из собеседников телеканала в администрации президента США.

Такой момент представился по мере приближения саммита НАТО, когда в переговорах Хельсинки и Стокгольма с Анкарой наметились признаки прогресса. Утром 28 июня, когда Байден находился в баварских Альпах на саммите G7, он получил запрос от лидеров Финляндии и Швеции с предложением позвонить Эрдогану. В этом разговоре президент США призвал турецкого лидера «воспользоваться моментом» и разблокировать заявку скандинавских стран на саммите в Мадриде. Байден также дал понять, что оглашение такого шага до начала саммита даст ему возможность провести официальную встречу с Эрдоганом в столице Испании. Стратегия оказалась эффективной, отмечает CNN: вечером было объявлено о меморандуме, а 29 июня Байден и Эрдоган встретятся в Мадриде.

Как ожидается, на этих переговорах политики обсудят оставшиеся аппетиты Турции: ее стремление вернуть право на закупку американских истребителей и требование об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена из США.

«Это стандартный порядок действий для Турции — не идти на уступки вплоть до последнего момента. И такой последний возможный момент обычно определяется как двусторонняя [встреча] с президентом США», — пояснил CNN европейский чиновник.

Что означает шаг Турции навстречу расширению НАТО и почему это важно

Хотя ранее международные аналитики предполагали, что Турцию все же удастся убедить разблокировать заявку Швеции и Финляндии в НАТО, еще 21 июня президент Финляндии Саули Ниинисте констатировал, что Хельсинки не удалось добиться прогресса в переговорах с Турцией. Тем более неожиданным и знаковым стал компромисс между тремя странами, о котором было объявлено 28 июня и который открывает кратчайший путь в НАТО для двух стран.



Президент США Джо Байден назвал соглашение «важным шагом» на пути к членству Финляндии и Швеции в НАТО, которое «укрепит наш Альянс и нашу коллективную безопасность».



Британский премьер Борис Джонсон охарактеризовал компромисс скандинавских стран с Турцией как «фантастические новости» в преддверии саммита НАО, выразив уверенность, что членство Швеции и Финляндии «сделает наш прекрасный альянс сильнее и безопаснее».



The New York Times называет пересмотр позиции Турции «ударом по Владимиру Путину», который оправдал вторжение в Украину «яростными возражениями против предыдущих этапов расширения НАТО — и ​​попыток Украины вступить в Альянс», трактуя их как угрозу безопасности РФ. Если, как теперь ожидается, Финляндии и Швеции таки удастся быстро присоединится к НАТО, уже вскоре Россия будет иметь новых 800 миль (1,2 тыс. км) общей границы с Альянсом — в лице Финляндии, напоминает NYT.



Politico напоминает, что согласие Анкары позволит НАТО уже в среду, 29 июня, принять официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами блока. «Затем процесс перейдет к каждой из стран НАТО отдельно, поскольку все 30 парламентов должны ратифицировать расширение. Из-за такой „логистики“ Столтенберг отказался указать конкретные сроки официального вступления двух стран в Альянс», — отмечает издание. Тем не менее, по итогам меморандума Турции, Швеции и Финляндии он выразил уверенность в скором расширении НАТО и высоко оценил военный потенциал, который обе страны привнесут в Альянс.

Финляндия и Швеция действительно имеют стратегически важное расположение для НАТО, напоминает Politico. Финляндия — благодаря протяженной границе с Россией, а Швеция — поскольку находится у Балтийского моря, по другую его сторону от Эстонии, Латвии и Литвы — трех стран, которые требуют большей поддержки со стороны НАТО перед лицом российских угроз.

The Washington Post пишет, что сделка с Турцией «придала новый импульс самому значимому за последние годы» саммиту НАТО, который проходит в Мадриде 28−30 июня. А официальное решение увеличить число членов НАТО до 32 членов «подчеркнет, как война России в Украине трансформирует региональную безопасность», отмечает издание.

В свою очередь, новый курс Швеции и Финляндии станет частью того, что Столтенберг назвал «крупнейшей перестройкой коллективной обороны и сдерживания со времен холодной войны». Как ожидается, в Мадриде блок объявит о новой, более гибкой модели, которая предусматривает готовность разместить большее число военнослужащих и вооружений, «привязанных» к определенных локациям в странах Альянса, пишет WP со ссылкой на дипломатов НАТО.

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