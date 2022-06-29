Просчет диктатора. Путин «полностью ошибся», надеясь на сокращение НАТО — Джонсон 29 июня, 13:55 Борис Джонсон (Фото:Dan Kitwood/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин «полностью ошибся» в своих надеждах на ослабление доминирования НАТО.

Об этом сообщает Sky News.

«Первый урок сегодняшнего дня заключается в том, что если Владимир Путин надеялся, что в результате неспровоцированного, незаконного вторжения в Украину он получит меньше НАТО на своем западном фронте, то он полностью ошибся — он получает больше НАТО», — сказал он.

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По его словам, нынешний саммит НАТО стал историческим во многих смыслах.

«То, что мы собираемся делать сейчас, — это говорить о том, что еще мы можем сделать как альянс для поддержки украинцев», — сказал он.

Джонсон добавил, что следует говорить и о необходимости НАТО пересмотреть свою позицию на восточном фланге.

28 июня Турция, Финляндия и Швеция перед началом саммита НАТО в Мадриде подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивал на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляли, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.



Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

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