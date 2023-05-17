Шольц намекнул, что «дни имперализма» Путина в России уже сочтены — Bloomberg 17 мая, 13:25 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что «дни имперализма российского диктатора Владимира Путина сочтены, поддержав Украину перед предстоящим контрнаступлением.

Об этом он сказал во время саммита Совета Европы в Рейкьявике 16 мая, сообщает Bloomberg.

«В какой-то момент война России против Украины закончится. И одно можно сказать наверняка: она не закончится победой путинского империализма. Потому что мы будем продолжать поддерживать Украину, пока не достигнем справедливого мира», — подчеркнул Шольц.

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Как пишет агентство, комментарии Шольца не содержали прямого призыва к изменению кремлевского режима, что является «противоречивым термином», в частности после того, как президент США Джо Байден сказал: «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти». Тогда ему пришлось оправдываться за эти слова.

13−15 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. 14 мая он встретился в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Шольцем, который анонсировал новый большой пакет военной помощи на 2,7 миллиарда евро. Также Зеленский посетил военную базу в немецком Аахене и получил премию имени Карла Великого.