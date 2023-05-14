Шольц объяснил, почему Германия медлила с предоставлением помощи 14 мая, 15:52 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch/Pool)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна взвешивала решение о предоставлении помощи или кое-где медлила из-за «немного другой системы». Но заверил, что поддержка Украины Германией стабильна и постоянна.

Об этом он сказал на брифинге 14 мая в Берлине.

Шольц заявил, что Германия предоставляла Украине такое оружие, которым она сейчас может себя защищать и иметь возможность освобождать свои оккупированные территории.

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Кроме того, есть и другие компоненты немецкой помощи «которые, может быть, не так видны», говорит канцлер. В частности, он напомнил, что Германия проводит обучение для украинских солдат, предоставляет боеприпасы, работает по сервисным хабам для ремонта украинской техники в Польше, Словакии, Румынии и т. д.

«Возможно, это не так видно, но успешная защита также предполагает, что ваше оружие работает, что оно качественное, что его можно быстро отремонтировать», — сказал Шольц.

Канцлер Германии также отметил, что дружеские отношения между странами выражаются и в общественных инициативах в Германии, которые помогают украинским беженцам.

«Я уверен, что в Германии есть устойчивая стабильная поддержка этого курса поддержки Украины, что предполагает также, что мы всегда взвешиваем [решения]. То, что мы взвешивали или иногда, возможно, немного медлили, — это связано с тем, что у нас немного другая система, но наша поддержка не меняется, она стабильна и постоянна», — сказал Шольц.