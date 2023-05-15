Зеленский — об итогах визитов в Италию, Германию, Францию и Британию: Новое и мощное оружие, работа над коалицией истребителей 15 мая, 19:16 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 15 мая 2023 года (Фото:Carl Court/Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 15 мая, подвел итоги своих визитов в Италию, Германию, Францию и Великобританию.

В вечернем обращении глава государства подчеркнул, что вместе с украинской делегацией возвращается домой с новыми оборонными пакетами. По итогам визитов Украина получит «больше нового и мощного оружия для фронта, больше защиты для наших людей, больше политической поддержки», сказал он.



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