Денацификация России. Что после победы Украины должно произойти в России, чтобы она больше не угрожала человечеству — интервью НВ 29 ноября, 11:30 Эксклюзив НВ Война и победа в ней Украины открывают историческую возможность лишить Россию и россиян имперской идеологии, однако, к этому должен приобщиться весь мир, утверждает историк Сергей Громенко. (Фото:Алексей Самоваров)

Историк Сергей Громенко на примере глобальных перемен в Германии после Второй мировой войны объясняет, каким образом после поражения должна меняться Россия, чтобы забыть о своих воинственных намерениях, имперских амбициях и желании убивать.

Российскую войну в Украине часто сравнивают со Второй мировой войной, не меньше параллелей проводят между нацистским режимом и современной идеологией России, которая, как и нацизм, основывается на имперском величии, ненависти к людям определенной национальной группы и желании постоянно расширять границы своего государства любой ценой.

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О том, возможно ли остановить постоянное стремление России быть империей, как изменить российское общество, стремящееся к уничтожению украинцев, и какие успешные способы избавиться от человеконавистнических идеологий предлагает нам история, НВ беседует с историком Сергеем Громенко.

— Сегодня мы уже понимаем, что у нацистской Германии и современной России достаточно много общего в идеологии. А значит, нам недостаточно победы над Россией, важно также, чтобы Россия была " денацифицирована", как в свое время это произошло с Германией и другими странами, разделявшими нацистскую идеологию. Как происходили эти процессы денацификации в ХХ веке и что нам полезно о них знать?

— Действительно, и Германия, и Япония, и Италия после Второй мировой войны постепенно превратились из авторитарных империалистических стран в демократические. В этом случае важно рассматривать вопрос, как и почему это им удалось. К тому же, если об этих странах мы говорим как об удачных примерах денацификации, то есть еще неудачные примеры, о которых тоже надо упомянуть — Германия после Первой мировой войны и Россия после 1991 года, когда жителям этих государств так и не удалось избавиться от империалистических. настроений. И, к сожалению, нельзя рассматривать успешные примеры денацификации в отрыве от неуспешных.

— Если мы ссылаемся на примеры, когда страны имели шанс перейти от господствующей нацистской или российской имперской идеологии к жизни в качестве нормального демократического государства, на какие моменты или процессы нужно обращать внимание?

— Пункт номер " 0″, который нужен для успешной денацификации и вокруг которого может быть много дискуссий — это не просто военное поражение, которое должна пережить нацистская страна, а иностранная оккупация ее территории. Италия, Германия, Япония были оккупированы, Германия после Первой мировой и Россия в 1991 году оккупированы не были. И поэтому перед нами стоит задача понять — нужно ли оккупировать современную Россию после ее поражения для того, чтобы проводить какие-то преобразования внутри нее или можно без этого обойтись.

Я думаю, оккупация, как в случае с Германией 1945 года, не нужна. Две трети россиян сконцентрированы в городах-миллионниках и для того, чтобы их контролировать не нужно слишком большого контингента. Со всемирным мандатом, я думаю, наберется желающих постоять на блокпостах, а украинцы даже будут доплачивать за то, чтобы попасть в такой контингент и в принципе этого достаточно. В каждую деревню не нужно ставить гауляйтеров. Главные города-миллионники и военные базы — этого будет вполне достаточно для того, чтобы эту функцию оккупации выполнить. Даже не оккупации, а силового контроля. Но пойдет ли мир на это или не нет? Будет ли интервенция с целью стабилизации режима, мы не знаем. Поэтому мы не можем планировать будущее, ведь этот ключевой вопрос не решен.

После оккупации важен этап формального запрета режима, развязавшего войну. Если обратиться к неудачным примерам денацификации, то в Германии после Первой мировой войны кайзера свергли с престола, но вся эта немецкая машина, развязавшая Первую мировую войну, никуда не делась. Эти ветераны, недовольные ходом войны и считавшие, что буржуи и евреи им ножа в спину сунули, объединялись в [полувоенные добровольческие формирования] фрайкоры, принимавшие участие в гражданском противостоянии уже в первые несколько лет после революции в Германии. При этом уважение к прусскому милитарному духу сохранялось.

Так же в 1991 году в РФ не были осуждены ведущие деятели коммунистического режима. На скамью подсудимых попали только члены ГКЧП, иными словами, трибунала над идеологией коммунизма не состоялось, идеологию не осудили. Михаила Горбачева [первого и последнего президента СССР] не тронули. Формально запретили КПСС, но даже провести люстрацию не удалось. А что касается люстрации чиновников, отдавших преступные приказы, люстрации партийных функционеров — об этом даже речь не шла.

Как следствие, и сегодня идет большая дискуссия по поводу того, принес ли Горбачев свободу или, наоборот, он — последний советский тиран. В России не проводилось расследование насилия со стороны государства в отношении советских людей. Поэтому демократия не продержалась и пару лет. Ельцин, такой супер-демократ, начал сосредотачивать власть в своих руках. Осенью 1993 года в России произошла формальная гражданская война, пусть она и ограничилась исключительно Москвой (расстрел Белого дома 3 октября 1993 г., когда президент России Ельцин вне Конституции России распустил Верховный совет, а затем жестко подавил протесты общества).

После нее демократический путь развития в России закончился. И все эти недолюстрированные чиновники и партийные аппаратчики наперегонки побежали укреплять вертикаль власти Ельцина. Благодаря этому аппарату, Ельцин, имевший в начале Первой Чеченской войны 2% симпатий с помощью олигархов и предоставившего ему власть аппарата, смог выиграть выборы 1996 года.

— То есть мы имеем дело со последствиями того, что не было трибунала над большевизмом и его главными функционерами, система не претерпела изменений и зацементировала вертикаль авторитарной власти?

— Да, люди считали, что твердая крепкая рука наверху — это то, что им нужно, а что до прочего — ну были коммунистами, ну перестали быть коммунистами — стали " ельцинскими" людьми. Это вторично. Имперскость и автократизм не были осуждены и постепенно проявились. И если Ельцин все же опирался на децентрализованную олигархическую сеть, то под Путина и его вертикаль за несколько лет легли все.

Но следует понимать, что ни в Германии после Первой мировой войны, ни в России после 1991 года диктатура не возродилась сразу. И здесь мы переходим ко второму пункту — экономическому кризису. И об этом у нас очень мало говорят. Потому что именно бедность — один из самых влиятельных рычагов тоталитарных режимов.

Люди легко меняют свободу на хлеб, когда хлеба у них нет. В результате мы уже знаем, у них не будет ни свободы, ни хлеба. Германия после Первой мировой войны и гиперинфляции, Россия после экономического кризиса, который произошел с распадом Советского союза — обе попали в условия, когда народ все плохое, а именно бедность и гиперинфляцию, связал именно с реформами и демократией. Так что, как только начинается вторая волна экономических кризисов — она заканчивается диктатурой.

Для Германии такой второй волной была Великая депрессия, она начинается в США в 1932 году и буквально уже через год Гитлер выигрывает выборы в Германии. В России, как только 90-е остались позади, как наступил 1998 год, дефолт и уже в следующем 1999 году Владимир Путин — премьер, а дальше — исполняющий обязанности президента. Эта вторая важная разница между успешными и не успешными кейсами — обнищание населения, оно приводит к усилению авторитарных тенденций.

Там, где преобразования были успешны, произошло экономическое чудо, как в Японии и Германии после Второй мировой войны. Эти экономические чудеса были признаком того, что Запад понял — нельзя повторять такие ошибки. На Германию распространили план Маршала, в Японии были свои стабилизационные меры, тем не менее, не государство получило дополнительные ресурсы в бюджет, а была сделана ставка на поднятие платежеспособности среднего класса. Мощный, активный средний класс, которому не нужны диктаторы, чтобы его кормили из руки и не нужны боевые действия и войны, потому что им есть что терять — залог устойчивости демократии.

— Россияне, покинувшие Россию по разным мотивам, но не удовлетворенные тем, что там происходит сейчас, активно адвокатируют позицию, что России после поражения режима потребуются деньги на то, чтобы отстраивать экономику страны, которая тоже не в лучшем состоянии из-за войны. Выходит, это правильное мнение?

— Здесь нужно понимать о каких деньгах идет речь, в каком порядке и кому именно они достанутся. Ни коим образом, чтобы мы точно понимали, получение западными оккупированными зонами Германии денег по плану Маршала не отменяло репараций, которые Германия, как наследница Третьего Рейха, выплачивала жертвам своего террора. Более того, Германия платила репарации не только за Вторую, но и за Первую мировую войну.