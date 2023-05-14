Пожали друг другу руки. Зеленский и Тихановская встретились на премии Карла Великого в Германии — видео 14 мая, 19:09 Светлана Тихановская и Владимир Зеленский на церемонии вручения премии Карла Великого (Фото:Франак Вячорка/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретились на церемонии вручения премии имени Карла Великого, которая состоялась в воскресенье, 14 мая, в Германии.

Об этом сообщил советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Отмечается, что политики пожали друг другу руки.

14 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию с официальным визитом. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом. После встреч Зеленский вместе с Шольцом полетели в Аахен, где украинскому президенту вручили премию Карла Великого.

Видео дня

Премия имени Карла Великого вручается с 1950 года за ведущую роль человека или организации в объединении Европы. В прошлом году ее получили Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова.