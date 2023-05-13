Танки, беспилотники, ПВО. Германия анонсировала масштабный пакет военной помощи для Украины на 2,7 млрд евро

13 мая, 11:11
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Украинские военные проходят обучение по техническому обслуживанию танков Leopard на базе немецкого армейского Бундесвера (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Украинские военные проходят обучение по техническому обслуживанию танков Leopard на базе немецкого армейского Бундесвера (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Федеральное правительство Германии готовит новый пакет вооружений для Украины на 2,7 млрд евро, который станет самым большим с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, речь идет о танках, беспилотниках и новых системах противовоздушной помощи.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, новый пакет помощи предварительно включает:

  • 20 БМП Мардер;

  • 30 танков Леопард;

  • четыре ЗРК IRIS-T-SLM ( 12 пусковых и сотни ракет к ним);

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  • 200 разведывательных БПЛА;

  • 100 бронемашин;

  • 100 автомобилей тылового обеспечения;

  • 15 зенитных артиллерийских установок Gepard;

  • большое количество боеприпасов.

По данным издания Spigel, пакет помощи, который станет самым большим с начала полномасштабного вторжения, Берлин объявит во время возможного визита главы Украины Владимира Зеленского в Германию.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Владимир Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Позже немецкий портал T-online со ссылкой на источники, приближенные к украинскому правительству, написал, что власти Украины разочарованы раскрытием деталей возможного визита.

В полиции Берлина заявили, что начали расследование из-за утечки в СМИ информации о планах президента Украины посетить Берлин.

Также полиция Берлина объявила, что 14 мая в отдельных районах столицы будут введены ограничения.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Танки Германия Военная помощь Беспилотники ПВО Владимир Зеленский

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