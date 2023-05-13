Танки, беспилотники, ПВО. Германия анонсировала масштабный пакет военной помощи для Украины на 2,7 млрд евро 13 мая, 11:11 Украинские военные проходят обучение по техническому обслуживанию танков Leopard на базе немецкого армейского Бундесвера (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Федеральное правительство Германии готовит новый пакет вооружений для Украины на 2,7 млрд евро, который станет самым большим с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, речь идет о танках, беспилотниках и новых системах противовоздушной помощи.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, новый пакет помощи предварительно включает:

20 БМП Мардер;

30 танков Леопард;

четыре ЗРК IRIS-T-SLM ( 12 пусковых и сотни ракет к ним); Видео дня

200 разведывательных БПЛА;

100 бронемашин;

100 автомобилей тылового обеспечения;

15 зенитных артиллерийских установок Gepard;

большое количество боеприпасов.

По данным издания Spigel, пакет помощи, который станет самым большим с начала полномасштабного вторжения, Берлин объявит во время возможного визита главы Украины Владимира Зеленского в Германию.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Владимир Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Позже немецкий портал T-online со ссылкой на источники, приближенные к украинскому правительству, написал, что власти Украины разочарованы раскрытием деталей возможного визита.

В полиции Берлина заявили, что начали расследование из-за утечки в СМИ информации о планах президента Украины посетить Берлин.

Также полиция Берлина объявила, что 14 мая в отдельных районах столицы будут введены ограничения.

