Танки, беспилотники, ПВО. Германия анонсировала масштабный пакет военной помощи для Украины на 2,7 млрд евро
Украинские военные проходят обучение по техническому обслуживанию танков Leopard на базе немецкого армейского Бундесвера (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)
Федеральное правительство Германии готовит новый пакет вооружений для Украины на 2,7 млрд евро, который станет самым большим с начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, речь идет о танках, беспилотниках и новых системах противовоздушной помощи.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, новый пакет помощи предварительно включает:
20 БМП Мардер;
30 танков Леопард;
четыре ЗРК IRIS-T-SLM ( 12 пусковых и сотни ракет к ним);Видео дня
200 разведывательных БПЛА;
100 бронемашин;
100 автомобилей тылового обеспечения;
15 зенитных артиллерийских установок Gepard;
большое количество боеприпасов.
По данным издания Spigel, пакет помощи, который станет самым большим с начала полномасштабного вторжения, Берлин объявит во время возможного визита главы Украины Владимира Зеленского в Германию.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Владимир Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Позже немецкий портал T-online со ссылкой на источники, приближенные к украинскому правительству, написал, что власти Украины разочарованы раскрытием деталей возможного визита.
В полиции Берлина заявили, что начали расследование из-за утечки в СМИ информации о планах президента Украины посетить Берлин.
Также полиция Берлина объявила, что 14 мая в отдельных районах столицы будут введены ограничения.