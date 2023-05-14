Зеленский встретился с украинскими военными, которые тренируются в Германии — видео 14 мая, 23:29 Зеленский поблагодарил украинских военных в Германии (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц посетили украинских военных, тренирующихся в немецком Аахене.

«Хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что представляете наше государство. Мы сегодня разговаривали с канцлером – все уважают наши Вооруженные Силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще более мощной», — заявил президент.

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Он также поблагодарил Олафа Шольца за поддержку тренировочной миссии. Зеленский и Шольц ознакомились с элементами обучения и осмотрели образцы немецкой военной техники.

В ходе беседы с военными президент Украины вручил государственные награды. За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга украинские воины были награждены орденами За мужество III степени.

Фото: Офис президента

14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел свой визит в Германию. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.



13 мая Германия анонсировала масштабный пакет военной помощи для Украины на 2,7 млрд. евро. В частности, речь идет о танках, беспилотниках и новых системах ПВО.