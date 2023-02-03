Глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев 3 февраля, 11:39 Шарль Мишель (Фото:Charles Michel/Twitter)

Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев в пятницу, 3 февраля.

Вместе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, которые приехали накануне, он примет участие в саммите Украина—ЕС.

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«Наша решительность не ослабнет. Мы также будем поддерживать вас [Украину] на каждом шагу вашего пути в Евросоюз», — говорится в Twitter Мишеля.

2 февраля фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет ввести новые санкции против России в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину — 24 февраля. Президент Владимир Зеленский призвал усилить давление на агрессора. Также он считает, что Украина заслуживает уже в этом году начать переговоры по вступлению в ЕС.

В ходе саммита Украина готовится представить результаты всех семи рекомендаций Еврокомиссии. В то же время СМИ писали, что представители ЕС могут не оправдать надежды на скорейшее вступление Украины в блок в ближайшие два года. Politico пишет, что в проекте заявления саммита речь пойдет о том, что Украину примут в ЕС после выполнения всех условий Еврокомиссии.