Назовут ли сроки вступления в Евросоюз? Сегодня в Киеве состоится саммит Украина — ЕС: чего ждать 3 февраля, 07:20 Для Урсулы фон дер Ляйен это уже четвертый визит в Киев с начала вторжения (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится важный саммит Украина — ЕС, в котором Украина впервые примет участие в статусе кандидата на вступление в Евросоюз.

Со стороны официального Брюсселя в нем примет участие широкая делегация Евросоюза. Накануне для участия в совместном с Кабмином правительственном заседании в Киев прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, глава Евросовета Шарль Мишель и 15 еврокомиссаров.

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Хотя предыдущий саммит Украина-ЕС также проходил в украинской столице (в октябре 2021 года), в канун годовщины российского вторжения было принято решение провести новый саммит не в Брюсселе — как того требовала очередность — а именно в Киеве.

Украина возлагает большие надежды на этот саммит, рассчитывая услышать от ЕС подтверждение прогресса Киева на пути евроинтеграции и более конкретные перспективы членства в Евросоюзе. «Ключевым вопросом повестки дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в Евросоюз после того, как Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии и получит положительную оценку», — пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении от 31 января заявил, что по результатам саммита ожидает «новостей для Украины» — в частности, решений «партнеров в ЕС, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу».

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заверил, что на саммите будут приняты «важные решения». Согласно анонсам Жовквы и Кулебы, главными темами саммита могут стать:

дальнейшее движение Украины по пути переговоров о членстве в Европейском Союзе;

обновление плана интеграции отдельных секторов экономики Украины в единый европейский рынок;

вопрос о продлении соглашения о либерализации автотранспортного движения между Украиной и ЕС и либерализации торговли;

идея о едином роуминге для Украины и Европейского Союза;

послевоенное восстановление Украины;



дальнейшая оборонная, финансовая и политическая поддержка Украины в ее защите от российского вторжения;

новые санкции ЕС, в частности, в отношении российской индустрии ракет и беспилотников и атомной индустрии;

воплощение в жизнь « формулы мира» Владимира Зеленского, а также привлечение России к ответственности за ее преступления.



В то же время, за несколько дней до саммита издание Politico со ссылкой на проект коммюнике саммита писало, что представители Евросоюза могут не оправдать надежды относительно быстрого вступления Украины в ближайшие два года. В проекте документа якобы лишь обозначено, что Украину примут в ЕС после выполнения всех условий Еврокомиссии.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Тогда Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

