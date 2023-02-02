ЕС хочет ввести новые санкции против РФ в годовщину вторжения, Зеленский призвал увеличить давление на агрессора 2 февраля, 15:02 Флаги ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз хочет ввести новые санкции против России в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину — 24 февраля.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев, сообщает AFP в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС увеличить санкционное давление на агрессора, поскольку Россия адаптируется к ограничениям.

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«Эта общая европейская задача — уменьшить способность России обходить санкции, и чем быстрее и качественнее эта задача будет выполняться, тем ближе мы будем к поражению агрессии РФ», — сказал он в ходе брифинга с фон дер Ляйен.

По словам главы государства, сейчас видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист, напротив, увеличивает темп адаптации к санкциям.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем выступил за продление экономического давления на РФ, в частности, в сфере «ядерных» санкций.

«Подчеркнул, как важно продолжать давление на экономику России и ввести 10-й пакет европейских санкций, что, в частности, должен включать ядерную сферу и государственную компанию Росатом», — говорится в заявлении Шмыгаля в Telegram.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев в четверг, 2 февраля.

В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Украина готовится представить результаты всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидает положительной оценки со стороны ЕС, в частности, перспективы скорейшего начала переговорного процесса по вступлению в Евросоюз.

