Украина заслуживает уже в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС — Зеленский 2 февраля, 23:33 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и украинский народ заслуживают уже в этом году начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

"Мы должны нашей дальнейшей интеграцией давать энергию и мотивацию нашему народу бороться несмотря на любые препятствия и угрозы. Я верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС", - заявил президент.

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Он отметил, что поблагодарил госпожу президент Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и ее коллег "за ощутимую поддержку на пути интеграции".

"Завтра – второй евроинтеграционный день на этой неделе. Состоится саммит Украина – ЕС. Готовимся", - сообщил президент.

2 февраля в Киев приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В четверг прошли первые в истории межправительственные консультации между Украиной и Еврокомиссией.

В этот же день Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС работать над началом переговоров о вступлении Украины в блок.

В пятницу, 3 февраля, в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС. Украина готовится представить результаты по всем семи рекомендациям Еврокомиссии и ожидает положительной оценки ЕС, в частности, относительно перспективы скорейшего начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

