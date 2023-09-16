Суровикина заметили в Алжире с делегацией министерства обороны РФ 16 сентября, 00:08 Сергей Суровикин (Фото:Shot / Telegram)

Российского генерала Сергея Суровикина после отстранения заметили в Алжире. Туда он прибыл вместе с делегацией министерства обороны РФ.

Об этом сообщает Коммерсант.

Суровикина не видели на публике после неудачной попытки мятежа ЧВК Вагнера в РФ.

Член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что Суровикин «пытается реализовать себя в Африке».

Видео дня

4 сентября российская журналистка Ксения Собчак опубликовала фото Суровикина на улице в гражданской одежде.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что Суровикин знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня Financial Times сообщила, что Суровикина действительно задержали, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины. Пропагандисты писали, что командующим Воздушно-космических сил России вместо него назначили его заместителя генерала Виктора Афзалова.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Суровикина сделают «крайним» за атаки на Москву.