Вместо Суровикина командующим Воздушно-космических сил России назначили генерала Афзалова — росСМИ

23 августа, 09:00
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Виктор Афзалов (Фото:Скриншот видео минобороны РФ)

Виктор Афзалов (Фото:Скриншот видео минобороны РФ)

Российские пропагандисты заявили, что временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космическими силами вместо генерала Сергея Суровикина назначили его заместителя Виктора Афзалова. Об этом пишет прокремлевский ресурс РИА Новости, ссылаясь на «информированный источник».

Накануне российские СМИ сообщили, что российский диктатор Владимир Путин уволил Суровикина, но его якобы оставят в распоряжении минобороны РФ. Пропагандисты из РБК писали, что Суровикина уволили «в связи с переходом на другую работу».

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Когда он исчез после однодневного бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, Афзалов, занимающий должность начальника штаба ВКС России в течение четырех лет, 10 июля, вероятно, впервые появился на публике.

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20 августа британская разведка сообщала, что на фоне частых атак беспилотников на Москву есть «очень высокая» вероятность того, что Воздушно-космические силы РФ во главе с Афзаловым оказались под сильным давлением и от них требуют улучшить работу ПВО.

Генерал-полковник Виктор Афзалов — первый заместитель Суровикина. Он принимал непосредственное участие в планировании и организации полномасштабного вторжения России и ответственный за планирование авиационных ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что он знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня издание Financial Times сообщило, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

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15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Война России против Украины Сергей Суровикин

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