Не хватает даже шин для техники. ISW о проблемах российской военной промышленности и загадочной судьбе Суровикина 7 сентября, 08:58 Уничтоженная российская техника на выставке в Тернополе летом 2022 года (Фото:fainemisto.tv)

Судя по данным Украины и жалобам самих россиян, российский военно-промышленный комплекс испытывает проблемы не только с изготовлением высокоточного оружия, но и с обеспечением базовых потребностей армии РФ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

ВСУ продолжали контрнаступательные операции на Бахмутском направлении, достигнув успехов на западных участках фронта в Запорожской области по состоянию на 6 сентября. На геолоцированных кадрах видно, что украинские войска продвинулись вдоль линии окопов к западу от Вербового (примерно 20 км к юго-востоку от Орехова). Кроме того, Генштаб Украины заявил, что украинские силы достигли успехов в направлении Работино — Новопрокоповка южнее Орехова. В Генштабе Украины дополнительно сообщили, что ВСУ продолжают успешные наступательные действия к югу от Бахмута.



Видео дня

Украинские и российские источники сообщают, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) сталкивается со все большими проблемами по обеспечению базовых потребностей армии — в дополнение к уже известным проблемам РФ с восстановлением запасов высокоточного оружия. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 6 сентября сообщил, что Россия может производить только десятки крылатых ракет Калибр и еще меньшее количество ракет Искандер в месяц, что не позволит РФ пополнить свои запасы до уровня перед началом вторжения 2022 года. Юсов сообщил, что России трудно получать современное оптическое оборудование, электронику, чипы и микросхемы, а «серый импорт» и контрабанда не могут полностью покрыть потребности российского ВПК. Российские источники дополнительно отмечают, что российский ВПК не может производить достаточно резины для замены изношенных шин для военной техники, критически необходимой для боевых действий на передовой. Они также указывают, что увеличение износа шин усложнит передвижение колесной техники в условиях грязи, дождей и гололеда. Российские источники утверждали, что власти РФ обещали найти решение по изношенным шинам до середины августа, но по состоянию на 5 сентября ситуация не изменилась. Плохое качество и недостаточное количество шин будут накладывать все большие ограничения на мобильность россиян в слякотное время года, осенью и зимой, констатируют ISW.

Российские источники продолжают дискутировать о текущей роли и будущем Сергея Суровикина — генерала армии, уволенного с должности командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Несколько российских инсайдерских источников и «военкоров» отметили, что Министерство обороны России удалило данные о Суровикине со своего официального веб-сайта — кроме его видеообращения к мятежникам, обнародованного во время бунта ЧВК Вагнера. Кроме того, некоторые российские инсайдерские источники утверждали, что депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикин якобы занял новую должность в структурах Содружества независимых государств (СНГ). Комментируя эти данные, аналитики ISW напоминают о предыдущих похожих случаях, когда российских генералов, которые «провалились» во время войны РФ против Украины (таких как бывший командующий Восточным военным округом Александр Чайко и бывший командующий ВДВ Андрей Сердюков) переназначали в периферийные подразделения или за пределы украинского театра боевых действий. Например, формой такого «наказания» могло быть назначение в Сирию, но не полное отстранение от российской армии. Вероятное назначение Суровикина на должность в СНГ — которая, похоже, не является военной или командной должностью — свидетельствует о том, что российское военное руководство, вероятно, продолжает практику перевода опальных или неэффективных командиров на должности, исключающие участие в войне в Украине.