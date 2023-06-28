Суровикин знал о планах Пригожина устроить мятеж — NYT со ссылкой на спецслужбы США 28 июня, 09:55 Генерал Сергей Суровикин якобы знал о планах Пригожина устроить мятеж (Фото:The Insider)

Американские спецслужбы считают, что генерал Сергей Суровикин заранее знал, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин готовит мятеж, пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными разведки.



Суровикин с начала октября 2022 года командовал оккупационными войсками РФ в Украине. Ему приписывают идею массированных ракетных ударов по украинской инфраструктуре. С 11 января 2023 года он командующий ВКС РФ.

Видео дня

Как пишет NYT, чиновники в США теперь пытаются узнать, был ли Суровикин причастен к планированию действий Пригожина.

Собеседники издания говорят, что есть признаки того, что попытку сменить руководство Минобороны РФ силовым путем, предпринятую Пригожиным, могли поддерживать и другие генералы. Источники издания считают, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что он имеет поддержку среди высокопоставленных чиновников.

Если Суровикин был причастен к событиям прошлых выходных, это было бы свежее свидетельство внутренней борьбы внутри российского военного руководства.

Теперь же, говорят собеседники NYT, Путин должен решить, верит ли он, что Суровикин помогал Пригожину, и как он должен ответить.

Но некоторые американские чиновники не исключают, что Путин решит возложить всю вину за бунт исключительно на Пригожина. Однако, если будут предоставлены веские доказательства участия Суровикина в подготовке мятежа, у Путина не останется другого выбора, кроме как отстранить генерала от командования, говорят аналитики.

Высокопоставленные американские чиновники также предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным мог бы объяснить, почему Пригожин до сих пор жив, несмотря на захват крупного российского военного центра (штаба Южного военного округа) и приказ о вооруженном походе на Москву.

Дополняется.

