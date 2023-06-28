Суровикина арестовали после «бунта» Пригожина — росСМИ 28 июня, 23:04 Сергей Суровикин (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via Reuters)

Российского генерала Сергея Суровикина арестовали после провального «бунта» главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, утверждает издание The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к минобороны страны-агрессора.

Ранее информацию о якобы аресте Суровикина распространяли так называемые российские военкоры. Подтверждений этому нет.

По словам одного из источников издания, «история с Суровикиным» не понравилась кремлевскому режиму. Другой источник утверждает, что арест связан с «бунтом» Пригожина — по его версии, Суровикин мог выбрать сторону главаря «вагнеровцев». Он также заявил, что информацию о том, где сейчас генерал страны-агрессора, «не комментируют даже по внутренним каналам».

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«Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству», — пишет издание со ссылкой на собеседников.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что Суровикин «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.

Суровикин с начала октября 2022 года командовал оккупационными войсками РФ в Украине. Ему приписывают идею наносить массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре. С января 2023 года его отстранили от должности командующего войсками и он стал командующим ВКС РФ.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

