Новая должность. Суровикин стал главой координационного комитета СНГ по вопросам ПВО — СМИ 10 сентября, 19:31 Сергей Суровикин (Фото:The Insider)

Бывший командующий ВКС России генерал Сергей Суровикин был избран председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны, сообщает российское агентство EADaily в воскресенье, 10 августа.

Издание утверждает, что за его кандидатуру проголосовали все представители Совета министров обороны СНГ.

Официально о назначении Суровикина в Кремле не сообщали. Там продолжают избегать упоминаний о нем.

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Ранее на сайте минобороны РФ исчезли данные о Суровикине. В разделе, где указана информация о руководстве оккупационной армии России, нет фото и данных о генерале.



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4 сентября в Сети появилось фото Сергея Суровикина, который, предположительно, впервые после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина появился на публике. Его опубликовала российская пропагандистка Ксения Собчак.

В США подтвердили, что Суровикина могли освободить.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что Суровикин знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня Financial Times сообщила, что Суровикина действительно задержали, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины. Пропагандисты писали, что командующим Воздушно-космических сил России вместо него назначили его заместителя генерала Виктора Афзалова.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Суровикина сделают «крайним» за атаки на Москву, хотя перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он выступал против военной кампании.