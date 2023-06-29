Исчезновение Суровикина: FT сообщила о задержании генерала, дочь утверждает, что «ничего не произошло» 29 июня, 14:56 Сергей Суровикин (Фото:Минобороны России/Рассказ через Reuters)

Генерала российской армии Сергея Суровикина задержали во время попыток Кремля «расправиться» со сторонниками ЧВК Вагнера после неудачного мятежа, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Сообщается, что пока остается непонятным, был ли Суровикин обвинен в сговоре с мятежниками или просто задержан для допроса.

Члены московской элиты в комментарии Financial Times заявили, что российский диктатор Владимир Путин начал операцию по зачистке верхушки служб безопасности в попытках подавить критиков, восстановить порядок и свое господство после первой попытки государственного переворота в России за 30 лет.

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Отмечается, что в последние дни многие сторонники Вагнера, которые критиковали регулярные вооруженные силы РФ, исчезли из поля зрения, тогда как лоялисты, такие как министр обороны Сергей Шойгу, которого главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин надеялся сбросить с должности во время государственного переворота, были показаны публично во время встреч и мероприятий высокого уровня.

«Путин знал о [планах восстания Пригожина] заранее, как мы понимаем, и поэтому мог в определенной степени подготовиться», — сказал западный чиновник.

«Он мог увидеть, кто что делал в тот день. И сейчас он убирает дома», — добавил он.

Чиновник также отметил, что они предполагают, что Суровикин был задержан, добавив, что «мы понимаем, что будет больше людей, которые будут следовать».

Несмотря на сообщения российского пропагандиста Алексея Венедиктова о том, что Суровикин не выходил на связь даже со своей семьей, его дочь в комментарии российскому каналу Baza отрицает задержание отца.



«С ним ничего не произошло, он на рабочем месте находится», — сказала она, добавив, что генерала никто не арестовывал и с ним все в порядке.

Она также добавила, что Суровикин никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал.

Жена Суровикина отказалась комментировать слухи о его аресте.

Ранее агентство The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к минобороны страны-агрессора, сообщало, что российского генерала Сергея Суровикина арестовали.



Перед этим газета The New York Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что Суровикин «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.

Агентство Reuters также сообщало об исчезновении Суровикина вместе с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым после неудачного мятежа боевиков ЧВК Вагнера.

