После бунта Пригожина. Генерал Суровикин под домашним арестом, ему посоветовали «не высовываться» — СМИ

15 августа, 20:54
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Генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после мятежа ЧВК Вагнера (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после мятежа ЧВК Вагнера (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский генерал Сергей Суровикин после попытки бунта главаря так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на российских пропагандистов и так называемых военкоров.

Суровикин не появлялся на публике после провальной попытки «переворота» Вагнера. Канал ВЧК-ОГПУ, который считают близким к российским силовикам, ранее сообщил, что Суровикин находится под «своего рода домашним арестом» и не может покинуть квартиру, в которой его содержат, но его могут «посещать» некоторые подчиненные.

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По версии ресурса, Суровикину посоветовали оставаться в тени, чтобы о нем «забыли» в Кремле. Канал также утверждает, что «официального расследования нет», но российский генерал долгое время находился в «заточении» и отвечал на «неудобные вопросы».

До этого бывший генерал-лейтенант, депутат госдумы страны-агрессора Виктор Соболев заявил, что Суровикина отстранили от командования оккупационными войсками в Украине. Соболев утверждал, что генерал еще может «вернуться» позже, если не выяснится, что он совершил «серьезные нарушения».

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Через несколько дней после мятежа Пригожина газета The New York Times сообщала, что Суровикин знал о мятеже ЧВК Вагнера и мог даже способствовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердила факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня издание Financial Times сообщило, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала в комментарии российскому каналу Baza утверждала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

По данным Wall Street Journal, после мятежа ЧВК Вагнер в России задержали для допроса 13 высокопоставленных военных.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия СМИ Российская агрессия Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины Сергей Суровикин вагнеровцы Пригожин переворот

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