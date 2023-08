После бунта Пригожина. Генерал Суровикин под домашним арестом, ему посоветовали «не высовываться» — СМИ 15 августа, 20:54 Генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после мятежа ЧВК Вагнера (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский генерал Сергей Суровикин после попытки бунта главаря так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на российских пропагандистов и так называемых военкоров.

Суровикин не появлялся на публике после провальной попытки «переворота» Вагнера. Канал ВЧК-ОГПУ, который считают близким к российским силовикам, ранее сообщил, что Суровикин находится под «своего рода домашним арестом» и не может покинуть квартиру, в которой его содержат, но его могут «посещать» некоторые подчиненные.



Видео дня

По версии ресурса, Суровикину посоветовали оставаться в тени, чтобы о нем «забыли» в Кремле. Канал также утверждает, что «официального расследования нет», но российский генерал долгое время находился в «заточении» и отвечал на «неудобные вопросы».

До этого бывший генерал-лейтенант, депутат госдумы страны-агрессора Виктор Соболев заявил, что Суровикина отстранили от командования оккупационными войсками в Украине. Соболев утверждал, что генерал еще может «вернуться» позже, если не выяснится, что он совершил «серьезные нарушения».

Через несколько дней после мятежа Пригожина газета The New York Times сообщала, что Суровикин знал о мятеже ЧВК Вагнера и мог даже способствовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердила факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня издание Financial Times сообщило, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала в комментарии российскому каналу Baza утверждала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

По данным Wall Street Journal, после мятежа ЧВК Вагнер в России задержали для допроса 13 высокопоставленных военных.