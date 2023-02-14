Глава Пентагона после Рамштайна заявил, что новостей об истребителях для Украины нет 14 февраля, 18:06 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи в формате Рамштайн заявил, что новостей о передаче Украине истребителей нет.

«Что касается самолетов, сегодня мне нечего объявить. Мы продолжим работать с Украиной над ее самыми неотложными потребностями», — сказал глава Пентагона во время брифинга по итогам встречи во вторник, 14 февраля.



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Остин добавил, что союзники ожидают украинского наступления весной 2023 года и «усердно работают» над тем, чтобы обеспечить защитников Украины бронетехникой, огневой мощью и всем необходимым для «создания [желаемых] эффектов на поле боя».

Во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. В заседании участвовали представители 54 стран.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».



МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.