Глава Пентагона после Рамштайна заявил, что новостей об истребителях для Украины нет

14 февраля, 18:06
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи в формате Рамштайн заявил, что новостей о передаче Украине истребителей нет.

«Что касается самолетов, сегодня мне нечего объявить. Мы продолжим работать с Украиной над ее самыми неотложными потребностями», — сказал глава Пентагона во время брифинга по итогам встречи во вторник, 14 февраля.

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Остин добавил, что союзники ожидают украинского наступления весной 2023 года и «усердно работают» над тем, чтобы обеспечить защитников Украины бронетехникой, огневой мощью и всем необходимым для «создания [желаемых] эффектов на поле боя».

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Во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла девятая встреча в формате Рамштайн — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. В заседании участвовали представители 54 стран.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

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МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Истребители Украина-США Пентагон Минобороны США Самолеты Боевые самолеты Поддержка Украины Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн

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