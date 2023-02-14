США не исключают передачу истребителей F-16 Украине или их реэкспорт, но союзники не считают это приоритетом — FT 14 февраля, 10:28 F-16 (Фото:Tom Evensen/www.flickr.com)

США могут передать Украине современные боевые истребители F-16 или же дать разрешение на их реэкспорт. Однако, по мнению союзников Киева, самолеты не являются приоритетом для ВСУ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.



Как пишет газета, американские чиновники признают, что, скорее всего, передадут Киеву более «более совершенную авиацию по мере затягивания войны или по крайней мере дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран».

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По словам собеседников FT, предоставление Киеву самолетов станет темой для обсуждения на встрече министров обороны стран НАТО в формате Рамштайн 14 февраля.

«Приобретение самолетов является долгосрочной целью для Киева и гораздо менее важной, чем неотложные потребности, например боеприпасы», — заявили они.

Внимание на встрече в Брюсселе больше всего сконцентрируют именно на поставках Украине их, а также систем противовоздушной обороны. Западный чиновник рассказал FT, что Киев заявлял о потребности в боеприпасах и дополнительных ПВО, а по мнению неназванного представителя США истребители являются «менее важными в ближайшей перспективе, поскольку Украина стремится сохранить преимущество» на поле боя.

«Истребители не являются и не будут столь эффективны против российских военно-воздушных сил, как интегрированные системы ПВО», — заявил собеседник газеты.

8 февраля Зеленский посетил Британию, где призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательного решения еще не приняли. С официальным запросом по предоставлению истребителей Киев обратился к Нидерландам.

9 февраля президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Перед его обращением глава Роберта Мецола призвала рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей и дальнобойного оружия.

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.