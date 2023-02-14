Концерт для Рамштайна с ракетами. Чего хочет и что может получить Украина после большой встречи с союзниками в Брюсселе — разбор NV 14 февраля, 17:53 Эксклюзив NV Первым делом самолеты. Министр обороны Алексей Резников намекает на западные истребители для ВСУ (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Девятый по счету Рамштайн станет «прорывным в своей обыденности», уверены опрошенные NVаналитики. Его основная цель — обеспечить успех весеннего контрнаступления ВСУ.

14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла очередная встреча министров обороны стран-союзниц Украины в формате Рамштайн. Как и восемь предыдущих ее полностью посвятили поставкам ВСУ военной техники, вооружений и боеприпасов, а также подготовке украинских военных работе с западными образцами.

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Важным «наследством» прежних Рамштайнов военный обозреватель Юрий Карин считает то, что коллективный Запад перестал бояться «разозлить» Кремль поставками военной техники Украине, подтолкнув Москву к новому витку эскалации конфликта.

Министр обороны Алексей Резников перед началом Рамштайн-9 заявил, что ждет от встречи, кроме прочего, более предметных обсуждений идеи поставок ВСУ боевых самолетов, конкретных деталей по созданию «танковой коалиции», налаживания логистики получения боеприпасов, а также расширения тренинговых программ для украинских военных.

Традиционно по итогам встречи ее участники дают лишь общие комментарии либо подтверждают ранее озвученные конкретные поставки. Детали если и появляются, то позднее.

NV по горячим следам попросил военных аналитиков оценить, что может получить Украина от девятого Рамштайна.

Танки, самолеты, ракеты

Открывая встречу в Брюсселе, глава Пентагона Ллойд Остин первым делом перечислил те страны, которые решили присоединиться к «танковой коалиции» — группе государств, которые предоставят ВСУ тяжелую бронированную технику.