Девятый Рамштайн в штаб-квартире НАТО. Что принесет Украине сегодняшняя международная оборонная встреча 14 февраля, 07:15 Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Алексей Резников на предыдущей встрече в формате Рамштайн, 20 января 2023 (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Во вторник, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится девятая встреча в формате Рамштайн — заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

На подобные заседания с весны прошлого года обычно собираются представители оборонных ведомств более 40 стран мира. Украину на очередной встрече будет традиционно представлять команда в составе представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба ВСУ и дипломатов. Министр обороны Украины Алексей Резников, который возглавляет делегацию, накануне девятого Рамштайна озвучил главные вопросы повестки дня, которые будет обсуждать в штаб-квартире НАТО Контактная группа по вопросам обороны Украины:

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защита украинского неба, в частности «посредством привлечения авиационной платформы» ( очевидно, речь идет о переговорах по предоставлению Украине западной авиации);

привлечения авиационной платформы» очевидно, речь идет о переговорах по предоставлению Украине западной авиации); развитие « танковой коалиции»,



танковой коалиции», формирование запаса прочности по боеприпасам,



тренинговые программы для украинских военных,



стабильность поддержки Украины: вопросы логистики, обслуживания, ремонта техники, практическая реализация « военного шенгена».

Резников также подчеркнул «чрезвычайно высокий темп» обсуждений помощи Украины и заявил, что текущая «вовлеченность и поддержка» партнеров Украины дают повод для оптимизма перед очередным Рамштайном.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что Украине необходима эффективная бронетехника, дальнобойные ракеты, а также штурмовая и истребительная авиация. Все это, по его словам, будет обсуждаться на встрече в Брюсселе. «Рамштайн — это такой аналитический центр, где все могут обсудить наступающий этап войны. Сегодня у нас этап войны о перехвате инициативы, прежде всего, — объяснил Подоляк 12 февраля в эфире телемарафона. — Россия накопила свой окончательный ресурс, много мобилизованных. Они правда, может быть, не так подготовлены, как те, которые сначала заходили на территорию Украины, но между тем их очень много. Вторая составляющая — это бронетехника, которую Россия нам подогнала, сколько могла найти. Третья составляющая — артиллерия, которую тоже РФ подогнала отовсюду. Поэтому на Рамштайне будет проговариваться, что нам необходимо, чтобы эффективно противодействовать всему этому», — сказал Подоляк.

Почти одновременно с этой встречей в Брюсселе также пройдет очередное заседание Североатлантического совета (основной орган принятия политических решений НАТО) на уровне министров обороны стран Альянса. Это заседание назначено на 14−15 февраля в Брюсселе, председательствует на нем генсек НАТО Йенс Столтенберг. Алексей Резников тоже примет участие в этой встрече Альянса.

Накануне Столтенберг заявил, что министры обороны НАТО готовят решения «по укреплению сдерживания и обороны альянса». Также будут обсуждаться промышленные оборонные мощности и защита критической инфраструктуры, а среди главных тем рассмотрения — помощь Украине, которую НАТО готова поддерживать «столько, сколько потребуется». «Вместе мы решим насущные потребности Украины», — заверил Генсек НАТО. По его словам, страны Альянса также сосредоточатся на пополнении боеприпасов, поскольку в Украине расходуется «огромное количество боеприпасов и истощаются запасы союзников».

Предыдущая встреча в формате Рамштайн состоялась 20 января 2023 года. Кроме многочисленных новых пакетов помощи, о которых объявили ряд стран, через несколько дней после восьмого Рамштайна США и Германия согласились предоставить Украине свои танки, что также разблокировало поставки из других стран.

12 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что по случаю первой годовщины начала полномасштабного российского вторжения Россия получит немало сигналов о единстве мира ради победы Украины. В частности, речь идет о новых санкциях и другой поддержке.