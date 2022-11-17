Только один дипломат согласился официально встретиться с Лавровым на саммите G20 — Bloomberg 17 ноября, 00:32 Сергей Лавров уехал с саммита G20 до его окончания (Фото:Mast Irham/Pool via REUTERS)

Единственный дипломат, который встретился с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 на Бали, — китайский министр иностранных дел Ван И. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, это был десятый разговор И с Лавровым в 2022 году. Глава МИД Китая заявил, что Пекин будет «и дальше придерживаться объективной и справедливой позиции и играть конструктивную роль» в содействии «мирным переговорам».



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Bloomberg обращает внимание, что Китай подписал коммюнике по итогам саммита G20, в котором сказано, что большинство членов Двадцатки «решительно осуждают войну в Украине». Президент Франции Эммануэль Макрон, который встречался с главой КНР Си Цзиньпином на полях G20, назвал «искренней» приверженность Китая уставу ООН.



«Китай всегда решительно осуждал использование ядерного оружия в любой форме, Китай всегда устанавливал эту границу. И президент Си Цзиньпин всегда четко заявлял об этом, он призывает к миру и прекращению конфликта», — заявил Макрон.

Сергей Лавров уехал с саммита Большой двадцатки на Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации.

15−16 ноября в Индонезии прошел саммит G20. Страну-агрессора РФ вместо диктатора Путина представлял глава МИД Сергей Лавров. Мировые лидеры решили отказаться от совместного фото с представителем России.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. На полях саммита также состоялась знаковая встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

В первый день проведения саммита G20 в Индонезии Россия осуществила новый массированный ракетный удар по Украине.

