Шольц о разговоре с Лавровым на саммите G20: Он стоял рядом со мной и сказал пару фраз
Лавров пожаловался Шольцу на Украину (Фото:Willy Kurniawan/Pool/ Reuters)
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о коротком разговоре с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым на саммите G20.
По его словам, российский министр стоял рядом и сказал Шольцу всего пару фраз, пишет Reuters.
«Он стоял рядом со мной и сказал пару фраз, вот и весь разговор», — отметил немецкий канцлер.
О чем именно говорил Лавров, не уточняется.
Пропагандисткие РИА Новости сообщили, что Лавров провел короткий разговор с Шольцем, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Представитель страны-агрессора наврал лидерам Германии и Франции, что Украина якобы срывает переговорный процесс с РФ.
Говоря о самом саммите G20 в Индонезии, Шольц отметил, что на встрече появились обнадеживающие признаки достижения консенсуса относительно неприемлемости войны России против Украины и недопустимости применения ядерного оружия.
Канцлер Германии добавил, что будет продолжать разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы найти решения для прекращения войны против Украины.
После отказа российского диктатора Владимира Путина ехать на саммит G20 в Индонезию РФ представляет Лавров.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил заявление о неучастии Путина в саммите G20 в Индонезии на фоне очередного провала войск РФ в Украине и освобождения ВСУ правобережья Херсонской области.
В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».