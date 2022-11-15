Шольц о разговоре с Лавровым на саммите G20: Он стоял рядом со мной и сказал пару фраз 15 ноября, 13:51 Лавров пожаловался Шольцу на Украину (Фото:Willy Kurniawan/Pool/ Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о коротком разговоре с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым на саммите G20.

По его словам, российский министр стоял рядом и сказал Шольцу всего пару фраз, пишет Reuters.

«Он стоял рядом со мной и сказал пару фраз, вот и весь разговор», — отметил немецкий канцлер.

Видео дня

О чем именно говорил Лавров, не уточняется.

Пропагандисткие РИА Новости сообщили, что Лавров провел короткий разговор с Шольцем, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Представитель страны-агрессора наврал лидерам Германии и Франции, что Украина якобы срывает переговорный процесс с РФ.

Говоря о самом саммите G20 в Индонезии, Шольц отметил, что на встрече появились обнадеживающие признаки достижения консенсуса относительно неприемлемости войны России против Украины и недопустимости применения ядерного оружия.

Канцлер Германии добавил, что будет продолжать разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы найти решения для прекращения войны против Украины.

Читайте также: Андрей Смирнов Байден и Си превентивно надавали Путину по рукам

После отказа российского диктатора Владимира Путина ехать на саммит G20 в Индонезию РФ представляет Лавров.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил заявление о неучастии Путина в саммите G20 в Индонезии на фоне очередного провала войск РФ в Украине и освобождения ВСУ правобережья Херсонской области.

В первый день работы саммита с онлайн-речью к его участникам обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своем выступлении он заявил, что если Россия якобы хочет завершить войну, то должна доказать это действиями, тогда как Украине «не стоит предлагать компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью».





