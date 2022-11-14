Организаторы G20 отказались от традиционного фото делегатов саммита, чтобы лидеры не фотографировались с Лавровым — Politico 14 ноября, 13:11 Лавров прилетел на самит G20 (Фото:Sonny Tumbelaka/Pool via REUTERS)

В этом году организаторы G20 решили отказаться от традиционного «семейного фото» делегатов саммита, чтобы не фотографироваться с министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым, пишет Politico.

Этого шаг был направлен на то, чтобы «избавить лидеров от смущения из-за того, что они изображены улыбающимися на фото рядом с Лавровым», включая президента Украины Владимира Зеленского, который был приглашен на саммит.

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Сообщается, что президент Индонезии Джоко Видодо недоволен этим решением, поэтому организаторы G20 сейчас рассматривают возможность сделать фото только с главами государств и правительств, чтобы «отморозить» Лаврова.

15−16 ноября на острове Бали в Индонезии пройдет двухдневный саммит глав государств G20.

Вторжение России в Украину будет главным вопросом на повестке дня грядущего саммита стран G20. Многие члены группы считают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности.