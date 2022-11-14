AP сообщило о госпитализации Лаврова после прибытия в Индонезию на саммит G20, в МИД РФ опровергают 14 ноября, 11:29 Лавров представляет страну-агрессора РФ на саммита G20 вместо Путина (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via Reuters)

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров попал в больницу после прибытия в Индонезию для участия в саммите G20, пишет AP со ссылкой на представителей индонезийской власти и медиков. В МИД РФ опровергли эту информацию.

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили, что российский дипломат проходит лечение в одной из больниц на Бали.

Два собеседника издания уточнили, что Лаврова лечат от сердечного заболевания.

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Официально информации о госпитализации главы МИД РФ не комментируют. В российском посольстве также пока не предоставили комментарии.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала информацию о госпитализации Лаврова в Индонезии фейком.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала она в своем Telegram.

Захарова также опубликовала видео с Лавровым, на котором 72-летний министр опроверг сообщения о госпитализации.

В то же время губернатор Бали подтвердил, что Лавров был в больнице, но уточнил, что он проходил там обследование, пишет Reuters.

После отказа российского диктатора Владимира Путина ехать на саммит G20 в Индонезию РФ представляет Лавров.

15−16 ноября на острове Бали в Индонезии пройдет двухдневный саммит глав государств G20.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил заявление о неучастии Путина в саммите G20 в Индонезии на фоне очередного провала войск РФ в Украине и освобождения ВСУ правобережья Херсонской области.

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России.



В Госдепе США не исключили, что Лавров окажется в изоляции на саммите G20.