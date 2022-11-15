Зеленский на саммите G20: сейчас время закончить разрушительную войну России 15 ноября, 06:39 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении участникам саммита G20 заявил, что сейчас тот момент, когда война может быть окончена.

«Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена», — подчеркнул Глава государства.



8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Владимир Зеленский. Его спикер Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

Видео дня

Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжения РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России.