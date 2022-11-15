Зеленский на саммите G20: сейчас время закончить разрушительную войну России

15 ноября, 06:39
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении участникам саммита G20 заявил, что сейчас тот момент, когда война может быть окончена.

«Я убежден, что сейчас пришло время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена», — подчеркнул Глава государства.

https://twitter.com/AFP/status/1592363304420507648?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1592363304420507648%7Ctwgr%5E23f4bf0e68a200aaef8b737c2f650f6509f0f011%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F3614483-zelenskij-ucasnikam-g20-rujnivna-vijna-rosii-mae-buti-zupinena.html

8 ноября стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Владимир Зеленский. Его спикер Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

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Страны Большой двадцатки готовят совместное заявление, в котором планируют осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжения РФ в Украину. Также мировые лидеры откажутся от «семейного фото» на G20 из-за присутствия России.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   G20 Саммит G20 Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины саммит G20 Бали

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