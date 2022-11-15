Дипломатическое фиаско. Лавров позорно сбежал с саммит G20 до его окончания 15 ноября, 17:54 Встретиться с Сергеем Лавровым на саммите согласились лишь глава МИД КНР, генсек ООН и индийский посол (Фото:Russian Foreign Ministry/REUTERS)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сбежал с саммита Большой двадцатки на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации.

Об этом сообщила кремлевская пропаганда.

«Лавров покинул Бали. Он завершил работу на саммите G20», — говорится в сообщении.

С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИД не уточняется, однако произошло это на фоне нового ракетного удара РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

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Вероятно, после и без того достаточно холодного приема со стороны стран-участниц G20, Лавров решил избежать вопросов и обвинений в связи с новыми военными преступлениями кремлевского режима.

В ходе самого саммита переговоры с представителем РФ согласились провести лишь глава МИД КНР, генсек ООН и индийский посол.

Изначально предполагалось, что делегацию РФ на нем будет возглавлять лично российский диктатор Владимир Путин, однако тот испугался презрительного отношения к себе со стороны лидеров цивилизованных стран, и, чтобы избежать позора, отправил вместо себя Лаврова.

Согласно последним данным, кроме Киева, ракетным обстрелам со стороны РФ во вторник, 15 ноября, подверглись также Хмельницкая, Харьковская, Ровенская, Полтавская, Винницкая и Львовская области.

Их целью стали объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

В ряде регионов зафиксированы перебои с электроснабжением.

Точной информации о возможных жертвах или пострадавших пока нет.

Очередное военное преступление РФ мирного населения произошло прямо во время саммита стран G20 в Индонезии, где Лавров жаловался, что Киев не хочет вступать в переговоры с Москвой, выдвигая «нереалистичные» условия.



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