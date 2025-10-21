Генсек НАТО сегодня прибудет в Вашингтон, где встретится с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибудет в Вашингтон с визитом, где проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Альянса во вторник, 21 октября.

Отмечается, что брифинга для прессы не планируется. Генсек будет в США 21 и 22 октября.

В то же время источники Reuters сообщили, что Рютте прибудет в Вашингтон на фоне того, как Европа спешит отреагировать на последние дипломатические маневры Трампа.

16 октября Дональд Трамп заявил, что имел «продуктивный» разговор с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. Однако 21 октября в Белом доме сообщили, что Трамп не планирует встречи с Путиным в ближайшее время.

The Washington Post писала, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Зеленский в ответ на эту информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».

17 октября Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Президент США в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии ряд американских СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Зеленский отметил, что Трамп не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.